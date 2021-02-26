ليفاندوفسكي يحصد جائزة لاعب الأسبوع بـ دوري أبطال أوروبا

توج النجم البولندي روبرت ليفاندفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب خلال الأسبوع الحالي بمسابقة دوري أبطال أوروبا. وذكر نادي بايرن ميونخ عبر حساب الرسمي تويتر: "بتصويت الجماهير، روبرت ليفاندوفسكي يحصد جائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا". كان ليفاندوفسكي سجل هدفا في فوز بايرن ميونخ على لاتسيو بأربعة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري الأبطال. وجاءت نتائج الأسبوع كالتالي: أتلتيكو مدريد 0 - 1 تشيلسي لاتسيو 1 - 4 بايرن ميونخ أتلانتا 0 - 1 ريال مدريد بوورسيا مونشنجلادباح 0 - 2 مانشستر سيتي

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