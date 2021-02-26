محمد فضل الله: الزمالك مهدد بعقوبات حال إصدار الرياضية الدولية حكما لصالح أتشيمبونج

كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولى عن مصير شكوى الغاني أتشمبونج لاعب نادى الزمالك السابق ضد القلعة البيضاء بشأن مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": إنه حال إصدار المحكمة الرياضية الدولية حكما بحتمية سداد النادى للاعب مستحقات مالية محددة يجب أن يلتزم النادى بدفعها وإلا تعرض للعقوبات التى تصل لخصم النقاط والحرمان من القيد".

وأضاف:"أنه فى حال اتفاق اللاعب مع النادى على قيمة معينه أقل من المحددة من المحكمة الرياضية يجوز شريطه أن تسلم وثيقة الاتفاق للمحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم".

وعن عدم اعتراف اللاعب الغاني بوثيقة التسوية التى تقدم بها وكيله نادر السيد، قال فضل الله: إنه طالما أن اللاعب لا يعترف بأى وثيقة تم تقديمها من قبل وكيله تفيد بتسوية المديونية تعتبر فى هذه الحالة الوثيقة هى والعدم سواء.

وكان محامى لاعب الزمالك الغانى السابق بييامين أشيمبونج أكد عدم انتهاء أزمة اللاعب مع القلعة البيضاء حتى الآن، حيث أشار عبر تصريحات تليفزيونية إلى أن اللاعب لم يحصل على أى مستحقات مثلما حكمت المحكمة حتى الآن ولم تنته الأزمة.

وقال محامي اتشيموبنج : اللاعب كان يعامل بطريقة سيئة ولم يكن أحد من مسئولي الزمالك يرد على اللاعب أو عليا كوكيله، وأشيمبونج قبل الرحيل كان يتم حبسه في المكتب وتدربه بشكل منفرد للضغط عليه، من أجل الاستغناء عن خدماته قبل الرحيل، وأطلب فقط من نادي الزمالك احترامي واحترام اللاعب، ولن نتنازل عن مستحقات اللاعب".

وأوضح أن وكيله لم يوقع على أى أرواق تفيد بوكالته مع نادر السيد قائلا:"نادر السيد لا يمثل اللاعب، وكل ما يحدث حاليًا من أجل أن يتم عدم دفع الغرامة للاعب ومنحه 250 ألف دولار قيمة مستحقاته فقط دون دفع الغرامة المقررة ضد النادي لصالح اللاعب، والتي حكمت بها المحكمة، وسأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بما يحدث لأنه جريمة، وهو تحدث أي شخص بلسان اللاعب وكل الذي يحدث غير صحيح واللاعب من حقه الحصول على مليون و250 ألف دولار".

وأكد اتحاد الكرة فى وقت سابق أن توكيل بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق مع وكيله نادر السيد سارٍ وليس منتهى الصلاحية كما يتردد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين تأكد من ذلك بعدما استفسر عن هذا الأمر من اتحاد الكرة بعد تسوية أزمة المستحقات المتأخرة للاعب.

ويحاول أشيمبونج إثبات عدم علمه بالتسوية التى تمت مؤخرا بين وكيله وبين نادى الزمالك، رغم أن التسوية تمت بناء على اتصال هاتفى بينه وبين الوكيل مع أحقية الوكيل بالحديث بإسم اللاعب لوجود عقد وكالة موثق وقانونى.

وبرأ اتحاد الكرة، نادى الزمالك من شبهة التزوير فى أزمة تسوية مستحقات بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، بعدما تلقى اتحاد الكرة استفسارا من الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين عن حقيقة وجود عقد موثق بين اللاعب ووكيله نادر السيد.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين استفسر رسميا من الجبلاية عن وجود عقد رسمى بين اللاعب ونادر السيد، وفى حالة عدم وجود عقد رسمى وموثق سيتم مقاضاة الزمالك ووكيل اللاعب فى الفيفا، إلا أن اتحاد الكرة أكد للاتحاد الدولى وجود عقد قانونى وموثق بتوقيع اللاعب وليس مزور كما يدعى اللاعب.

وأصدر الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين "فيفبرو" التابع للفيفا بيانا رسميا تعليقا على تسوية وهمية في النزاع الدائر بين نادي الزمالك والغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق..