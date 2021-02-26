صدام مصري بين النني وكوكا.. آرسنال يواجه أولمبياكوس في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دوري دور الـ 16، من مسابقة الدوري الأوروبي عن مواجهة قوية بين آرسنال الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني. ويلعب النجم المصري محمد النني في صفوف آرسنال بينما يتواجد مواطنه أحمد حسن كوكا في أولمبياكوس. وأسدل الستار على دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي، مساء أمس، الخميس، والذي شهد مفاجأتين من العيار الثقيل، بوداع نابولي للبطولة على يد غرناطة الإسباني، وليستر سيني على يد سلافيا براج التشيكي. المتأهلين لدور الـ 16 من بطولة اليوروبا ليج - توتنهام هوتسبر الإنجليزي - أرسنال الإنجليزي - رينجرز الإسكتلندي - فياريال الإسباني - مولده اف.كي النرويجي - غرناطة الإسباني - شاختار دونيتسك الإوكراني - أياكس الهولندي - مانشستر يونايتد الإنجليزي - دينامو كييف الأوكراني - أي سي ميلان الإيطالي - سلافيا براغ التشيكي - روما الإيطالي - دينامو زغرب الكرواتي - يونج بويز السويسري - أولمبياكوس اليوناني

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