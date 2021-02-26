مانشستر يونايتد يواجه ميلان الإيطالي في دور ال16 من الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور الـ 16 عن وقوع مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة أمام اي سي ميلان الايطالي ، من مسابقة الدوري الأوروبي، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية.

وأسدل الستار على دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي، مساء أمس، الخميس، والذي شهد مفاجأتين من العيار الثقيل، بوداع نابولي للبطولة على يد غرناطة الإسباني، وليستر سيني على يد سلافيا براج التشيكي.

المتأهلين لدور الـ 16 من بطولة اليوروبا ليج

- توتنهام هوتسبر الإنجليزي

- أرسنال الإنجليزي

- رينجرز الإسكتلندي

- فياريال الإسباني

- مولده اف.كي النرويجي

- غرناطة الإسباني

- شاختار دونيتسك الإوكراني

- أياكس الهولندي

- مانشستر يونايتد الإنجليزي

- دينامو كييف الأوكراني

- أي سي ميلان الإيطالي

- سلافيا براغ التشيكي

- روما الإيطالي

- دينامو زغرب الكرواتي

- يونج بويز السويسري

- أولمبياكوس اليوناني