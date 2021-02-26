الأهلي يجري مسحة طبية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

أجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمواجهة طلائع ‏الجيش المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد «الأهليwe ‎‏ السلام»، ضمن منافسات ‏الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق مران اليوم، وفقًا للبرتوكول ‏الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.‏

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين ‏عقب العودة من تنزانيا، والانتهاء من مواجهة سيمبا في ثاني جولات دور المجموعات بدوري ‏أبطال.