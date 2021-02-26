الأهلي يجري مسحة طبية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

أجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد «الأهليwe السلام»، ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق مران اليوم، وفقًا للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.
ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب العودة من تنزانيا، والانتهاء من مواجهة سيمبا في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال.
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