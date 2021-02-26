تدريبات تأهيليىة لـ علي معلول في الأهلي

أدى علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في «الجيم» ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويخضع «معلول» لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن المشاركة الجماعية في المباريات.

وقام معلول بتنفيذ برنامجه التأهيلي قبل انطلاق المران الذي أقيم ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة ١٤ في بطولة الدوري الممتاز.