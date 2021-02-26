أدى علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في «الجيم» ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.
ويخضع «معلول» لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن المشاركة الجماعية في المباريات.
وقام معلول بتنفيذ برنامجه التأهيلي قبل انطلاق المران الذي أقيم ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة ١٤ في بطولة الدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدريبات تأهيليىة لـ علي معلول في الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.