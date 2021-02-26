بعد تألقه أمام تونجيث.. باتشيكو يدفع بـ المثلوثي أساسيا أمام وادي دجلة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو على استمرار التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض خلال مباراة وادي دجلة المقبلة المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
وقدم اللاعب مستويات جيدة في مباراة تونجيث السنغالي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.
ويعاني حازم إمام الظهير الأيمن للفريق من إجهاد عضلي تسبب في غيابه عن الفريق الأبيض في مباراة بطل السنغال الماضية.
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