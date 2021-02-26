إشادة واسعة من رئيس الوفد السعودي باستضافة مصر كأس العالم للرماية

أعرب أحمد الشهراني، رئيس الوفد السعودي المشارك في بطولة العالم للرماية، عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا المحفل الرياضي الكبير على أرض مصر، مشيرًا إلى أنه وجد كما اعتاد كرم الضيافة وحسن الاستقبال من الجانب المصري.

وتشارك السعودية بـ5 رماة، ضمن منافسات كأس العالم للرماية التي تستضيفها مصر على ملاعب نادي الصيد بـ6 أكتوبر خلال الفترة من 22 فبراير وحتى 5 مارس المقبل، بمشاركة 400 رامٍ ورامية من 32 دولة، وتتنوع المنافسات بين الإسكيت والتراب.

وقال الشهراني، إن الاتحاد السعودي للرماية يتواجد دائمًا في أي حدث تستضيفه الشقيقة مصر، مؤكدا أنه لا يتأخر مطلقا عن المشاركة مع الأشقاء في الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، في أي محفل دولي أو عربي، بما يعكس العلاقة الوطيدة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى مر العصور.

وأوضح الشهراني، أن المملكة تحرص دائما على المشاركة في مثل هذه البطولات التي توفر احتكاكا قويا لأبطال الرماية، من خلال الالتقاء بمدارس فنية مختلفة سواء أوروبية أو آسيوية أو أفريقية، ما يكسب اللاعبين خبرات كبيرة.

وأشار رئيس الوفد السعودي، إلى أن عدد المشاركين في المنافسات من السعودية بلغ 5 رماة، بواقع راميين في منافسات أطباق الإسكيت و3 رماة في منافسات الأطباق تراب.

وختم الشهراني "أوجه الشكر لجميع المنظمين في مصر، متمنيا من المولى عز وجل أن يديم على بلدنا الثاني مصر الرخاء والازدهار والأمن والأمان".