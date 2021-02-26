أحمد سمير رئيس اتحاد الميني فوتبول يقيم أول مباراة تجريبية للبراعم والناشئين بواحة سيوة

أعرب أحمد سمير مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول عن سعادته باللقاء الذي جمعه باللواء خالد شعيب محافظ مطروح بواحة سيوة بحضور العميد عصام عبد الغني رئيس مدينة سيوة ومشايخ وعواقل سيوة ووفد الإتحاد فكري صالح ومحمد الخضري والشيخ مستور السرحاني

يأتى ذلك في إطار جولات مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير سليمان للمناطق الحدودية للتعريف باللعبة ونشرها في كل المحافظات المصرية والبحث عن المواهب الشابة والتجهيز لجميع المراحل السنية وخلق أجيال جديدة في كل ربوع مصر كانت المحطة واحة سيوة أقصي حدود مصر الغربية وبعد وصوله إجتمع برؤساء الأندية ومراكز الشباب وشرح لهم قواعد اللعبه وتاريخها

وبحضور محمد بكر نائب رئيس المدينة والأستاذ خليل خليفه مدير إدارة الشباب والرياضة بسيوة والأستاذ أحمد باغي سكرتير عام مجلس مدينه سيوة والاعلامي محمد عمران والكابتن ابو القاسم عمر ومصطفي جبريل وهاني عصر والأستاذ أحمد صالح والكابتن عبد الستار عوض وعبيد سعد وعبد الرحمن نصر وفرج صلاح ومحمود جبريلو فتحي موسي وبالتنسيق مع خالد عبد الحميد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح.

وأكد المحافظ اللواء خالد شعيب سعادته بدخول رياضة الميني فوتبول إلي سيوة والإهتمام بشبابنا و حضور رئيس الإتحاد أحمد سمير إلي سيوة بإعتبارة أول رئيس إتحاد رياضي يزور سيوة من أجل التعريف ونشر هذه الرياضة وإكتشاف المواهب الشابة من شبابنا من أبناء الواحة

وأكد أحمد سمير سعادته بالحضور إلي واحة سيوة استكمالا لزيارة جميع المناطق الحدودية وسعادته الأكثر بكونه أول رئيس إتحاد رياضي يزور سيوة وكذلك حلايب وشلاتين والنوبه والخارجة موجها الشكر للمحافظ علي حفاوة الإستقبال و دعمه لنشر رياضة الميني فوتبول بأقصي حدود مصر الغربية واحة سيوة أحد أجمل بقاع العالم

ويضيف أحمد سمير كان لزاما علي الحضور إلي سيوة للقاء شبابنا والحمد كانت محاضرة مثمرة نظريا ثم عمليا في أرض الملعب وتصميمي لإقامة أول مباراة تجريبية للبراعم والناشئين ان تكون بواحة سيوة فذلك سيسجل في تاريخ اللعبة بمصر من أجل التأكيد علي دعمنا للمناطق الحدوديه وأن مصر وقيادتها دائما تهتم بأبنائها وشبابها قريبة منهم في كل ربوع الوطن وخاصة المناطق الحدودية في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لمعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي صاحب الأيادي البيضاء ودعمه الكبير .

واكد أحمد سمير ان الفترة القادمة ستشهد ناجحا كبير للميني فوتبول بسيوة وشعبية كبيرة في ظل وجود ممثل لها بالدوري الممتاز هذا الشيء الذي ادخل الفرحة العارمة إلي كل أهل واحة سيوة ومشايخها وعواقل الواحة وسنسعى لدعم السياحة الرياضية بالواحة ايضا

واختتم أحمد سمير حديثه بتحيا مصر بشبابها تحيا مصر رئيسا وجيشا وشعبا والله الموفق والمعين