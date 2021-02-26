استبعاد بيانيتش.. كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية بـ الدوري الإسباني

أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا، استعدادا لمواجهة إشبيلية غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة، استعباد البوسني ميراليم بيانيتش، بسبب عدم الجاهزية.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: شتيجن - نيتو - إيناكي.

خط الدفاع: ألبا - فيربو - أومتيتي - مينجويزا - بيكيه - أورخوا - سيرجيو ديست.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتش - ديونج - بيدري - بويج - ماتيوش - موريبا.