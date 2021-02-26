استبعاد بيانيتش.. كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية بـ الدوري الإسباني

وشهدت قائمة برشلونة، استعباد البوسني ميراليم بيانيتش، بسبب عدم الجاهزية.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: شتيجن - نيتو - إيناكي.
خط الدفاع: ألبا - فيربو - أومتيتي - مينجويزا - بيكيه - أورخوا - سيرجيو ديست.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتش - ديونج - بيدري - بويج - ماتيوش - موريبا.
خط الهجوم: ميسي - جريزمان - ديمباي - برايثوايت - ترينكاو.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الرابع.
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