وزير الرياضة يشهد نهائي دوري الاتحادات النوعية ويتقدم مسيرة بالواحات البحرية

شهد الدكتور" أشرف صبحي " وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم مباراة نهائي دوري اتحاد الاتحادات النوعية في خماسيات كرة القدم والتي أقيمت على ملاعب مركز شباب البويطي بالواحات البحرية.
كما قاد وزير الشباب والرياضة مسيرة للمشي نظمها اتحاد الاتحادات النوعية تحت شعار" مصر السلام " وذلك على هامش افتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية اليوم الجمعة بالواحات البحرية .
وشارك وزير الشباب والرياضة شباب الواحات البحرية في مباراة كرة قدم استعراضية بالإضافة إلى مشاركة عدد من رؤساء وأعضاء الاتحادات النوعية ، وبعض الإعلاميين في مسيرة المشي والتي قد بدأت من أمام الوحدة المحلية وصولًا إلى مركز شباب البويطي بالواحات البحرية .
وأكد " صبحي " أن المسيرة تأتي ضمن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة أن تصبح الرياضة أسلوب حياة لدى المواطن المصري بما يعزز الحياة الرياضية والصحية للمواطن المصري وترفع من مستوى قدراته البدنية .
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