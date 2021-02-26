موعد مواجهات دور الـ 16 من الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي عن مواجهات شرسة بين الفرق، ولعل أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام ميلان الإيطالي. كما أسفرت القرعة عن صدام مصري مرتقب بين محمد النني وأحمد حسن كوكا حينما يلعب فريق أرسنال أمام أولمبياكوس اليوناني . وستقام مباريات الذهاب يوم الخميس الموافق 11 مارس، بينما تقام مواجهات الاياب يوم الخميس الموافق 18 مارس. وتُجرى قرعة دور ربع ونصف النهائي يوم 19 مارس. ويستضيف ملعب جدانكا في العاصمة البولندية جدانسك المباراة النهائية في السادس والعشرين من مايو المقبل. وجاءت نتيجة القرعة كالآتي: أياكس الهولندي × يانج بويز السويسري دينامو كييف الأوكراني × فياريال الإسباني روما الإيطالي × شاختار دونتسك الأوكراني أولمبياكوس اليوناني × أرسنال الإنجليزي دينامو زغرب الكرواتي × توتنهام الإنجليزي مانشستر يونايتد الإنجليزي × ميلان الإيطالي سلافيا براج التشيكي × رينجرز الأسكتلندي غرناطة الإسباني × مولده النرويجي

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