أخبار الرياضة| محمد صلاح يقتحم مجال البيزنس.. حقيقة إيقاف رمضان صبحي.. والزمالك يصدم جالاتا سراي

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أكد تقرير صحفي، أن النجم المصري محمد صلاح، دخل مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا.

أكد تقرير صحفي أن نادي الزمالك وضع شرطا صادما للموافقة على انتقال مصطفى محمد إلى صفوف جالاتا سراي بصفة نهائية.

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة حقيقة تعرض رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز للإيقاف فى مباراة فريقه أمام الجونة.

أسفرت قرعة دور الـ 16، التي أقيمت منذ قليل في مقر الاتحاد الأوروبي " يويفا"، عن مواجهات نارية.

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، أنه انتهى من الحصول على كافة الموافقات الخاصة بمواجهة فيتا كلوب مع أبناء الرداء الأحمر يوم 6 مارس المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

قال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم إن إدارة النادي تحترم رغبة اللاعب كريم فؤاد المعار لإنبي والمرتبط بتقارير حول انتقاله للنادي الأهلي ولكن مصلحة النادي لابد ان توضع في الاعتبار والنادي يحترم تعاقده مع نادي انبي لإعارة اللاعب لمدة موسمين ويحق لانبي شراء اللاعب طبقا للعقد.

كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولى عن مصير شكوى الغاني أتشمبونج لاعب نادى الزمالك السابق ضد القلعة البيضاء بشأن مستحقاته المالية المتأخرة.

شهدت مؤخرا مباراة سنورس وأبوكساة فى المجموعة الرابعة لدورى القسم الثالث حالة من الرعب الشديد والبكاء من لاعبي الفريقين.

كشف تقرير مغربي عن حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها 5 مارس المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تغنت الصحف اليونانية بأداء المحترف المصري أحمد حسن كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني بعد تسجيل هدف تأهل الفريق الي دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.