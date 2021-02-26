المنقذ دائما.. الصحف اليونانية تتغنى بأداء أحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس

تغنت الصحف اليونانية بأداء المحترف المصري أحمد حسن كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني بعد تسجيل هدف تأهل الفريق الي دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي .

وكتبت صحيفة شبكة نوفا سبورتس: "كوكا المنقذ دائما" وأشادت بأداء اللاعب وأهدافه المهمة حيث أنه أنقذ الفريق وأبعده عن المتاعب .

في حين كتبت صحيفة موقع EKATHIMERINI : " هدف حسن المتأخر يعبر بأولمبياكوس" .

وعنونت صحيفة (متروسبورت) قائلة:" أولمبياكوس بطل مع حسن".

وأعرب أحمد حسن كوكا نجم فريق اولمبياكوس اليوناني عن سعادته البالغة بـ تألقه مع الفريق خلال الفترة الحالية بعد تأهل الفريق للدور المقبل من منافسات الدوري الأوروبي رغم الخسارة في مباراة العودة أمام بي آس في أيندهوفن الهولندي .

ونشر كوكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عدد من الصور له وعلق : " الثقة حتى النهاية ".

نجح فريق أوليمبياكوس اليوناني في التأهل للدور المقبل من منافسات الدوري الأوروبي رغم الخسارة في مباراة العودة أمام بي آس في أيندهوفن الهولندي .

وسجل إيران زاهافي هدفين لكن أحمد حسن "كوكا" سجل هدف الاطمئنان.