ندوة عن إصابات الملاعب والإسعافات الأولية لمدربي ألعاب الصالات بالأهلي

نظمت لجنة انتقاء المواهب ورعاية الموهوبين لألعاب الصالات، في الأهلي برئاسة رؤوف عبد القادر، ندوة تثقيفية لمدربي فرق كرة السلة واليد والطائرة، حول إصابات الملاعب والإسعافات الأولية. أقيمت الندوة بصالة راتب بمقر النادي بالجزيرة، بحضور كل من نور عطية ومحمد السلعاوي وطاهر رجب وشريف علي وممدوح إسماعيل أعضاء اللجنة، وحاضر خلالها الدكتور أحمد عبدالهادي رئيس قسم العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية. وركزت الندوة على كيفية تعامل المدربين بشكل صحيح مع إصابات الملاعب وطرق التعامل معها وفقا لأحدث الأساليب الطبية، على أن تعقد ندوة ثانية غدا السبت للطواقم الإدارية.

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