آرسنال VS أولمبياكوس.. صدام مصري مرتقب و"تار بايت"

أسفرت قرعة دور الـ 16، التي أقيمت منذ قليل في مقر الاتحاد الأوروبي " يويفا"، عن مواجهة قوية بين آرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني وأولمبياكوس الذي يضم الفرعون أحمد حسن كوكا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب، أولمبياكوس وآرسنال، 11 مارس المقبل قي اليونان.

صدام مصري:

يعد لقب الدوري الأوروبي هو الفرصة الأخيرة لمحمد النني ورفاقه لتحقيق إنجاز هذا الموسم بعد ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، ووداع باقي البطولات المحلية.

في المقابل يطمح كوكا في مواصلة التألق رفقة أولمبياكوس، بعدما قاد فريقه للتأهل إلى دور الـ 16 بهدف قاتل في شباك آيندهوفن.

وشارك كوكا مع أولمبياكوس في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفا، وصنع 4.

أولمبياكوس يسير أيضا بخطى ثابتة نحو لقب الدوري اليوناني هذا الموسم، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد بـ 58 نقطة، بفارق 12 نقطة عن باوك صاحب المركز الثاني.

تار بايت:

مواجهة أولمبياكوس ستكون بمثابة " تار بايت" لصفوف آرسنال، بعدما أقصي الجانرز الفريق اليونانى من مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي من دور الـ 32.