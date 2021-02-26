الأهلي يفقد جهود نجم الفريق أمام طلائع الجيش

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم إستعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وأجري الفريق مسحة طبية اليوم الجمعة؛ قبل انطلاق مران اليوم، وفقًا للبروتوكول ‏الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.‏

وأدي علي معلول، جلسة في «الجيم» ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويخضع «معلول» لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن المشاركة الجماعية في المباريات ويتأكد غيابه عن مواجهة الطلائع.