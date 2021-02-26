افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد ظهر اليوم الجمعة الملعب القانوني لمركز شباب البويطي بالواحات البحرية بتكلفة 2 مليون و 700 الف جنية . وشهد وزير الشباب والرياضة عدد من العروض الرياضية في لعبة الكاراتيه ، بالإضافة إلى عروض قدمها فريق كشافة فتيان الواحات البحرية والتي تضمنت مخيم كامل واغاني كشفية . يذكر أن وزير الشباب والرياضة وصل في ساعة مبكرة صباح اليوم للواحات البحرية لافتتاح عدد من الملاعب القانونية المنجلة التي أنشأتها وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى عدد من الفاعليات الشبابية والرياضية والتي تأتي في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الاهتمام بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال افتتاح ملاعب مركز شباب البويطي.. وزير الرياضة يشهد عروض الكاراتيه والكشافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.