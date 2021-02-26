أجريت اليوم الجمعة عملية القرعة الخاصة بالدور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم وأسفرت عن النتائج التالية. مانشستر يونايتد الإنجليزي - ميلان الإيطالي أياكس أمستردام الهولندي - يانغ بويز السويسري دينامو كييف الأوكراني - فياريال الإسباني روما الإيطالي - شاختار دونيتسك الأوكراني أولمبياكوس اليوناني - أرسنال الإنجليزي دينامو زغرب الكرواتي - توتنهام هوتسبير الإنجليزي سلافيا براغ التشيكي - رينجرز الإسكتلندي غرناطة الإسباني - مولده النرويجي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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