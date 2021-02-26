نزيف دموي يجبر كومان على مغادرة مؤتمر مباراة برشلونة وإشبيلية

واضطر كومان لإنهاء المؤتمر الصحفي مبكرا، بسبب النزيف الدموي المفاجئ.
وقال خافي ميخيل الصحفي بجريدة " سبورت" الإسبانية، إن سبب النزيف هو تلقي كومان أدوية لسيولة الدم، بسبب معاناته، من مشاكل في القلب.
ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الرابع.
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