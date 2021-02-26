وفاة حارس مرمى بورتو البرتغالي بسكتة قلبية

كوينتانا كان قد أصيب بسكتة قلبية يوم الاثنين الماضي، ليتم الإعلان عن وفاته اليوم في إحدى المستشفيات بالبرتغال.
ونعى الاتحاد الدولي لكرة اليد وفاة كوينتانا والذي وصفه بالمحارب، مرسلًا تعازيه لكافة أصدقائه وأفراد عائلته.
وشارك كوينتانا مع المنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي استضافتها مصر الشهر الماضي.
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