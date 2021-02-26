حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة سلبية من المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. ويعاني شيكابالا من الإصابة بكدمة قوية في الركبة، ويخضع اللاعب حاليا لفترة تأهيل للتعافي من إصابته. ويواجه الزمالك نظيره وادي دجلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيكابالا يحصل على راحة سلبية من مران الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.