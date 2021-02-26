مدرب حراس مرمي الزمالك يعقد جلسة مع ثلاثي الفريق

عقد عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع ثلاثي حراسة المرمى محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد أبو جبل، على هامش مران الفريق المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهد مران الفريق مشاركة أحمد نادر السيد حارس فريق 2003 بعد عودته من معسكر منتخب مصر.

ويحل الزمالك ضيفا على وادي دجلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.