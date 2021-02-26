بناء على طلب الجماهير .. هل يمنح كلوب محمد صلاح شارة القيادة أمام شيفيلد؟

وجاءت مطالب الجمهور بسبب رفض فينالدوم لنادي ليفربول، واقترابه من مغادرة الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
هل يحمل محمد صلاح شارة القيادة أمام شيفيلد؟
ويعد فينالدوم رقم 4 في ترتيب حاملي شارة القيادة، بعد هندرسون وميلنر وفان دايك، لكن الثلاثي سيغيب عن المباراة المقبلة بسبب الإصابة.
ساديو ماني وروبرتو فيرمينو من المقرر أن يشاركا في مباراة في المباراة، وسيكونا الأحق بارتداء الشارة بعد فينالدوم.
لكن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قد يكافئ محمد صلاح على تألقه مؤخرا، ويمنحه الشارة أمام شيفيلد، في ظل غياب ضربة.
كان محمد صلاح أعرب عن استيائه من يورجن كلوب، بسبب عدم منحه الشارة في مباراة ميتييلاند الدنماركي، في دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا.
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