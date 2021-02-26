نهائي كأس قطر.. السد يتقدم على الدحيل بهدف بغداد بونجاح

جاء هدف السد الوحيد عن طريق المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، في الدقيقة التاسعة.
ورفض حكم المباراة احستاب ركلة جزاء لصالح الدحيل، قبل دقائق من انتهاء الشوط الأول، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
وتقام مباراة السد والدحيل بحضور جماهير محدود، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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