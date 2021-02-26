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نهائي كأس قطر.. السد يتقدم على الدحيل بهدف بغداد بونجاح

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تقدم فريق السد على نظيره الدحيل بهدف دون رد، في الشوط الأول، من المباراة التي تجممعهما على ملعب عبد الله بن خليفة، في نهائي كأس قطر.

جاء هدف السد الوحيد عن طريق المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، في الدقيقة التاسعة.

ورفض حكم المباراة احستاب ركلة جزاء لصالح الدحيل، قبل دقائق من انتهاء الشوط الأول، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وتقام مباراة السد والدحيل بحضور جماهير محدود، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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