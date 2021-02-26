انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تسجيله 3 أهداف في 3 مباريات.. هل خسر الزمالك عمر السعيد؟ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام نادي الزمالك بإعارة اللاعب عمر السعيد أحد مهاجميه، إلى نادي الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لمدة ستة أشهر وحتى نهاية الموسم الجاري فقط.

واستطاع السعيد خلال مشاركاته مع نادي الجونة، أن يحرز 3 أهداف خلال 3 مباريات، (1 أمام بيراميدز، و 2 أمام المقاولون العرب)، بينما شارك مع نادي الزمالك في 59 مباراة، استطاع خلالهم أن يحرز 9 أهداف ويصنع 7 آخرين.

عمر السعيد الراحل في الوقت القاتل

ويبدو أن الزمالك قد تخلى عن مهاجمه عمر السعيد في الوقت الخاطئ، خاصةً وأن اللاعب مصطفى محمد المهاجم الأساسي للفريق قد تمت إعارته لنادي جلاتا سراي، فضلاً عن معاناة الزمالك هذه الفترة من الناحية الهجومية، و قد ظهر ذلك جلياً في مباراته مع نادي مولودية الجزائر، والتي انتهت بالتعادل السلبي رغم اكتساح الزمالك في نسب الاستحواذ على الكرة إلا أنه لم يستطع التسجيل في شباك مولودية الجزائر.

ويحتاج الزمالك في مبارياته المقبلة خاصة مبارياته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أن يعيد تنظيم خطه الهجومي، والتي يسعى الزمالك إلى تحقيقها للمرة السادسة خاصة بعد وصوله النهائى النسخة الماضية أمام النادي الأهلي، وخروج المباراة بنتيجة 2/1، بعد هدف في الوقت القاتل عن طريق اللاعب محمد مجدي قفشة.

جدير بالذكر أن الزمالك قد قام بعد إعارة عمر السعيد مباشرة إلى نادي الجونة، بالتعاقد مع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، ولكن اللاعب لم يحدث الفارق الهجومي المتوقع منه إلى الآن، تعويضاً عن غياب مصطفى محمد.