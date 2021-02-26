دوت الخليج -

قرعة الدوري الأوروبي تضع يونايتد بمواجهة ميلان

وضعت قرعة دور 16 في الدوري الأوروبي لكرة القدم والتي سحبت يوم الجمعة، مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة قوية أمام ميلان الإيطالي. قرعة الدوري الأوروبي تضع يونايتد بمواجهة ميلانوضعت قرعة دور 16 في الدوري الأوروبي لكرة القدم والتي سحبت يوم الجمعة، مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة قوية أمام ميلان الإيطالي. وفيما يلي نتائج القرعة: أياكس أمستردام الهولندي أمام يانغ بويز السويسري دينامو كييف الأوكراني أمام فياريال الإسباني روما الإيطالي أمام شاختار دونيتسك الأوكراني أولمبياكوس اليوناني أمام أرسنال الإنجليزي دينامو زغرب الكرواتي أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام ميلان الإيطالي سلافيا براغ التشيكي أمام رينجرز الاسكتلندي غرناطة الإسباني أمام مولده النرويجي وستقام مباريات الذهاب في 11 مارس المقبل بينما تقام لقاءات العودة في 18 من الشهر نفسه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرعة الدوري الأوروبي تضع يونايتد بمواجهة ميلان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.