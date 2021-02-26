انتهت مباريات مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني التي أقيمت عصر اليوم ضمن منافسات مؤجلات الجولة ال14 ، وحقق فريق بورتو السويس فوزا مثيرا علي منافسه بتروجيت بنتيجة هدفين مقابل هدف . وجاءت نتاج مباريات اليوم كالتالي : النصر 3-0 زد .. الجولة 15 الزرقا 0 -3 جمهورية شبين .. الجولة 15 المريخ 1-1 القناة .. الجولة 14 سرس الليان 1-2 الداخلية .. الجولة 15 بورتو السويس 2-1 بتروجيت .. الجولة 14 جدول ترتيب المجموعة حتي الان 1-الداخلية : 28 نقطة 2- بورتو السويس : 26 نقطة 3- الترسانة : 23 4- كوكاكولا : 20 5- زد : 20 6- المريخ : 19 7-القناة : 19 8- منتخب السويس : 19 9- جمهورية شبين : 18 10- سرس الليان : 17 11- بتروجيت : 16 12- السكة الحديد : 16 13- النصر : 16 14- النجوم : 15 15- الزرقا : 13 16- طنطا : 8

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج مباريات دورى القسم الثاني .. الداخلية في الصدارة وبورتو وصيفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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