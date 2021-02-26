البنك الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة أسوان

واصل فريق البنك الأهلي، تدريباته اليومية استعدادا لمباراة أسوان المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران عودة محمد مثناني وأحمد علي ومحمد كوفي للتدريبات الجماعية واقترابهم من الدخول في قائمة مباراة أسوان الأحد المقبل وتأكد غياب كلا من محمد مجدي واحمد ياسر للتأهيل ما بعد الإصابة ومحمد فتحي للإيقاف بسبب طرده في مباراة المقاصه الماضية.

والمقرر أن يقام اللقاء الأحد الثامن والعشرين من فبراير الجاري في الثانية والنصف عصرًا ويستضيفها ستاد بترو سبورت .