الأهلي يكتسح دلفي في دوري سيدات الكرة الطائرة

اكتسح الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني حمدي الصافي، نظيره دلفي بنتيجة 3 – 0، في إطار الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020 – 2021.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: “25 – 11، 25 – 10، 25 – 11”.
أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة بايونير بمدينة الإسكندرية.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد “المارد الأحمر” للنقطة رقم 33 يحتل بهم صدارة الترتيب العام للمسابقة، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام نظيره الصيد.
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