الأهلي يعبر عقبة "سبورتنج" في دوري محترفي اليد

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني طارق محروس، على نظيره سبورتنج السكندري بنتيجة 29 – 23، في إطار الجولة السابعة من دوري المحترفين للموسم الحالي 2020 – 2021.

انتهى الشوط الأول بتقدم “المارد الأحمر” بنتيجة 14 – 13، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد “الشياطين الحمر” للنقطة رقم 22 يحتلون بهم صدارة الترتيب العام انتظارا لما ستسفر عنه مباراة الزمالك وطلائع الجيش والتي انطلقت منذ قليل.