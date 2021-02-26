محاضرة لـ موسيماني مع لاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.
وتحدث موسيماني مع اللاعبين عن تحديات المرحلة المقبلة، بداية من مواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري.
واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من تنزانيا.
ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ١٤ في بطولة الدوري الممتاز.
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