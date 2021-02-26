الأهلي يهزم سبورتنج بدوري رجال الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 – 0، في إطار الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020 – 2021.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: “25 – 22، 25 – 17، 25 – 13”.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

ومن المقرر، أن يلتقي "المارد الأحمر" في الجولة المقبلة مع نظيره الداخلية، فيما يصطدم سبورتنج بنظيره الزمالك.