نفس الظروف.. لماذا زيدان أفضل من كلوب في عالم التدريب؟

الفرنسي زين الدين زيدان، هو المدير الفني لريال مدريد الإسباني، ولم يدرب سوى ذلك الفريق في مسيرته التدريبية الصغيرة التي بدأت أواخر عام 2015، ولكنه استطاع تحقيق أحد أفضل الإنجازات في تاريخ الساحرة المستديرة، وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا مع الميرنجي 3 مرات متتالية.

ورغم إنجاز زيدان، إلا أن البعض كانوا ولا يزالون يقللون من قدراته التدريبية، وأرجعوا الفضل في ثلاثية دوري أبطال أوروبا إلى مجموعة اللاعبين القوية وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورحل الأسطورة الفرنسية عن الميرنجي بعد تلك الثلاثية؛ ليعاني الفريق من بعده، ويتم التعاقد معه مجددًا، ففاز ببطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وهناك بعض المقارنات التي يطلقها الجمهور والمحللون، بين المدربين- مثلما يحدث بالنسبة للاعبين- وفي تلك المقارنات يفضل البعض يورجن كلوب مدرب ليفربول عن زيدان، فالمدرب الألماني أيضًا فاز بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي، وقام بتطوير أداء العديد من اللاعبين على رأسهم محمد صلاح، ولكن هل كلوب بالفعل أفضل من زيدان؟، والحقيقة لا؛ للأسباب التي نسردها تباعًا.

إن كان كلوب أفضل من زيدان في مسألة تطوير أداء اللاعبين، فيبدو أن زيدان أفضل بكثير من كلوب في ما يخص التعامل مع فريق بطل وفائز بالألقاب، زيدان تعامل مع فريق توج بكل الألقاب الممكنة، لكنه استطاع خلق الشغف لديهم للاستمرار مع الفريق والمنافسة من جديد على البطولات الممكنة، وهو ما فشل كلوب في فعله، فبعد تحقيق الفريق للدوري الإنجليزي الموسم الماضي وقبله دوري الأبطال، بدا الفريق وكأنه فاقد للشغف فيما يخص البطولات المشارك بها، فهم حققوا كل شيء، تراجع الفريق للمركز السادس في البريميرليج وبات قريبًا للغاية من خسارة اللقب، بل أن كلوب نفسه بعد خسارته من مانشستر سيتي منذ جولتين أن الفوز باللقب شيء مستحيل، كانت النتيجة أن كل اللاعبين آمنوا بذلك أيضًا، فساديو ماني على سبيل الكلام أكد كلامه، ليتلقى الفريق هزيمتين إضافيتين، ويتسع الفارق بينه وبين السيتي لـ 19 نقطة، فبدلًا من أن يلعب على الحالة النفسية للاعبيه ويقوم برفع روحهم المعنوية، رفع المدرب الراية البيضاء بالفعل وكان ذلك قبل نهاية المسابقة بـ 14 جولة كاملة.

شيء آخر، تعامل كلوب مع الإصابات وتعامل زيدان مع ذات الأمر، شتان الفارق بين المدربين، فبالرغم من أن إصابات ريال مدريد أكثر من عدد إصابات ليفربول، إلا أن زيدان لم يشتك بعكس كلوب، حتى أن قائمته كانت تضم 12 لاعبًا فقط في الفريق الأول وحارسي مرمى وباقي العناصر من فريق الشباب، وذلك في أخر الفترات.

أما كلوب اشتكى كثيرًا، بل أن اتخذ العديد من القرارات الخاطئة بالرغم من أن قائمته تضم خيارات أكثر من قائمة الريال، فمثلا بعد تعاقده مع لاعبين يلعبا في مركز قلب الدفاع وهم كاباك وبين ديفيز، لم نرى تلك الثنائية بشكل أساسي في الفترة الماضية، بل إن كلوب كان لا يزال يعتمد على فابينيو وجوردان هندرسون وهما من يلعبان في خط الوسط، إلى أن تعرضوا للإصابة أيضًا.

ماذا عن زيدان؟ كما ذكرنا كانت قائمته تضم 12 لاعبًا فقط في الفريق الأول وحارسي مرمى وباقي العناصر من فريق الشباب، ولكنه تعامل بشكل رائع في ذلك، فعلى سبيل المثال، قام في مباراة أتالانتا الأخيرة في دوري الأبطال، بالدفع بفرانشيسكو إيسكو صانع الألعاب والذي لم يكن يعتمد عليه بشكل أساسي طيلة الموسم لسوء مستواه، في مركز المهاجم الوهمي، وهو الأمر الذي سبب إزعاجًا في دفاعات أتالانتا، فكان إيسكو يقوم بالنزول لمنتصف الملعب ويقوم بسحب مدافعي أتالانتا معه، وهو الأمر الذي استفاد منه الفريق في لقطة الطرد لفرويلر مدافع الفريق الإيطالي، حين استغل ميندي سحب إيسكو لمدافعي أتالانتا وانطلق صوب المرمى لتتم عرقلته.

إجمالًا يبدو أن شخصية زيدان أقوى من كلوب، وهو ذو تأثير أكبر على لاعبيه وأكثر من المدرب الألماني حماسة، وإن كان كلوب خططيًا أفضل، فإن التفوق في الناحية الخططية لا تعني كل شيء.. إجمالًا زيدان أفضل من كلوب.