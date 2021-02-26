أحمد فتحي يهنئ مروان محسن بعيد ميلاده

هنأ احمد فتحي لاعب بيراميدز، صديقه مروان محسن لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي بعيد ميلاده ال 32.
ونشر أحمد فتحي عبر استوري بحسابه علي انستجرام، صورة له مع مروان محسن وعلق قائلًا: "كل سنة وانت طيب يامارو يا حبيبي".
وكشف الإعلامي محمد فاروق، عن 3 عروض على مائدة مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أندية داخل الدوري الممتاز؛ تمهيدًا للرحيل عن الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري.
وقال "فاروق"، مُقدم برنامج "البريمو" عبر قناة "Ten"، "أن مروان محسن يمر بحالة فنية سيئة مع الفريق في الوقت الحالي بشكل دفع جماهير النادي الأحمر للهجوم على اللاعب بعد تراجع مستواه الفني بشكل ملحوظ في المباريات الماضية".
وأضاف أن تامر النحاس وكيل اللاعبين أبلغ مروان محسن باهتمام أندية الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وسموحة بالتعاقد معه في نهاية الموسم الجاري في حال رحيله عن الأهلي سواء عن طريق البيع النهائي أو على سبيل الإعارة.
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