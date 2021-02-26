حوار.. أسامة نبيه: فتح حساب بنكي لـ فرجاني ساسي "مش حلو" والزمالك سيعاني بعد غياب مصطفى محمد.. فيديو وصور

كشف أسامة نبيه نجم الزمالك السابق، عن رأيه في دعوات بعض الجماهير حول فتح حساب بنكي لتوفير عقد فرجانى ساسي الجديد مع الابيض كما تحدث عن منتخب مصر.

وفي هذا السياق وغيره، حاور موقع "دوت الخليج" الاخباري، أسامة نبيه، وجاء نصه كالتالي :

ما رأيك في طلبات فرجاني ساسي المادية هل يستحقها؟

الدورى المصري يحتاج إعادة تقييم في مسألة العقود والرواتب، وفرجاني ساسي لاعب مميز ومهم ضمن صفوف الفريق، والعقد الذي يطلبه مهمة الإدارة لأنها أعلم بـ مواردها.

ما رأيك في دعوات الجماهير بفتح حساب لتوفير قيمة تجديد عقد فرجاني ساسي؟

مش حلوة لو فيه كوارث كان ماشي لكن الإدارة علي علم بإمكانات النادي المادية.

كيف تري أداء مروان محسن مهاجم الأهلي حاليا .. وما نصيحتك له؟

مروان محسن يواجه سوء حظ كبيرا جدا مع النادي الأهلي لأسباب لا يعلمها أحد غيره وعليه الخروج وتجربة حظه في فريق جديد لأن الناس مركزة معاه ودائما ما توجه له الانتقادات.

وبالنسبة لـ بواليا مهاجم الأهلي الجديد؟

بواليا لاعب جيد يظهر أداؤه على فترات وممكن يكون مهاجما مميزا خلال الفترة الماضية لكن لا يزال يحتاج وقتا حتى نحكم عليه وليس الوقت الحالي.

هل نجح محمد مجدي أفشة في تعويض رحيل عبدالله السعيد عن الاهلي؟

محمد مجدي أفشة يسير بخطوات قوية لتعويض رحيل عبدالله السعيد، وإنتاجيته خلال الفترة القصيرة مع الأحمر رائعة، على المدى الطويل سيكون قادرا بشكل كامل على تعويض عبدالله السعيد ولكن ذلك يختلف في منتخب مصر.

هل يحافظ عبدالله السعيد على مركزه في منتخب مصر؟

عبدالله السعيد من أفضل لاعبي منتخب خلال الفترة التي لعبنا فيها بكأس العالم ولا يزال أمام أفشة مشوار طويل ومباريات حتى يصل لمستوى وخبرة السعيد لكن بكل تأكيد المستقبل سيكون لـ أفشة.

خلال الفترة الماضية طالب البعض بعودة باسم مرسي للزمالك ما رأيك ؟

انا ضد عودة لاعب للفريق بعدما رفض التمسك بالفرص بشكل قوي وفرط فيها بسهولة ، عودة باسم مرسي لنادي الزمالك صعبة للغاية كان لازم يمسك في الفرصة ولا يبتعد عن المشاركة ولكنه فرط في فرص كثير للغاية.

إذا كنت مديرا فنيا حاليا لنادي الزمالك هل توافق على عودة باسم مرسي"؟

بالتأكد صعب للغاية بعد غياب فترة كبيرة عن النادي وعدم تمسكه بالفرصة المتاحة أمامه في ذلك الوقت أما حاليا سيكون هناك حمل فني وبدني ومسئولية كبيرة يصعب حملها.

أي مهاجم تفضل انضمامه للزمالك ؟

قطاع الناشئين في الأبيض يمتلك عددا من العناصر المميزة عليهم التركيز عليهم وإخراجهم للإعارة وبالتأكيد سيعود لاعب مثل مصطفى محمد،و مروان حمدي لاعب مميز وقدم أداءً قويا مع مصر المقاصة ولكن يحتاج مزيدا من الوقت مع الزمالك لإثبات مستواه.

كيف سيؤثر رحيل مصطفي محمد علي الزمالك ؟

الأبيض سيعاني في بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم الحالي بسبب رحيل مصطفي محمد إلى نادى جالطة سراي دون وجود بديل مناسب، الزمالك لعب 90 دقيقة قوية للغاية أمام فريق مولودية الجزائر ولكن المشكلة هي إنهاء الهجمة بشكل صحيح.

هل تراجع أداء بعض لاعبي الزمالك ؟

الأجواء التي يدور حولها نادي الزمالك الفترة الماضية من رحيل مجلس وتعيين لجنة لإدارة النادي تسبب في تشتيت ذهن اللاعبين بجانب العروض والرحيل والتجديد.

ما رأيك في زيادة راتب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ؟

لا تعقيب على قرار زيادة راتب حسام البدري 10%، لأنه منصوص عليه في العقود المبرمة منذ البداية، وهو أمر طبيعي ، حينما كان يتولى كوبر مهمة تدريب منتخب مصر كان هناك اتفاق على زيادة العقد في حالات تأهله لكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم، وذلك وفق شروط منصوص عليها، حسام البدري تنازل عن 25% من قيمة راتبه بسبب توقف النشاط الرياضي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد ومن الممكن الزيادة لتعويض التنازل السابق، ولكن يتم التركيز على الجانب الذي يثير الناس ،العقود مبرمة ولا يوجد فيها نقاش لأنها تخضع لإشراف من قبل الدولة ولن يستيقظ الاتحاد من يوم وليله ليعلن زيادة راتب البدري ولكن هي العقود ولسنا على دراية بالبنود حتى نهاجمهم".