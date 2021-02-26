روسيا تحسم ذهبية الفرق سكيت للرجال بكأس العالم للرماية خرطوش

حقق الفريق المنتخب الروسي للرجال ذهبية منافسات الإسكيت للفرق ببطولة كأس العالم للرماية خرطوش المقامة في مصر خلال الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس المقبل.
ويضم المنتخب الروسي كلا من سيرجي ديميني، الكساندر زيملين، اوليكسي سوكروبوجتاف.
بينما حسم المنتخب التشيكي فضية منافسات الفرق للرجال، والذي يضم كلا من توماس نيدرلي، جاكوب تومشيك، ميلوس سيلفوشيك.
وفي المركز الثالث جاء المنتخب الهندي ليحقق برونزية فرق الرجال، والذي يضم كل من جيرجوت خانجيروت، احمد خان ماريج، سينغ باجوا آنجاد.
ومن المقرر أن تنتهي مسابقات الاسكيت غدا السبت بمنافسات الاسكيت مختلط، تمهيدًا لانطلاق منافسات التراب التي تتضمنها البطولة الاثنين حتى ختام البطولة.
يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".
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