تعادل فريق سيراميكا كليوباترا أمام منافسه المصري البورسعيدي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة.
وأحرز أحمد ياسر ريان، هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة العاشرة ، بعد أن سجل المصري هدفه الأول في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء .
وسقط بيراميدز فى فخ التعادل امس امام الجونة في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ14، من مسابقة الدوري المصري الممتاز .
وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي :
1- الزمالك 29 نقطة .
2- مصر المقاصة 23 نقطة .
3- المصري 22 نقطة .
4- الاهلي 21 نقطة .
5- سيراميكا كليوباترا 21 تقطة .
6- بيراميدز 19 نقطة .
7- إنبي 19 نقطة .
8- سموحة 18 نقطة .
9- الاتحاد السكندري 18 نقطة .
10 - أسوان 17 نقطة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك في الصدارة.. والمصري يطيح بـ الإهلي من المركز الثالث.. ترتيب الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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