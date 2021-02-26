الزامبي سيكاوزي حكمًا لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن حكم مباراة فريقي الزمالك والترجي التونسي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب صحيفة " الصباح" التونسية، فأنه تم الاستقرار على تعيين الزامبي جاني سيكاوزي لإدارة مباراة فريقي الزمالك والترجي.

ويلاقي الزمالك نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم 6 مارس المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الترجي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين.