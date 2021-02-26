الزامبي سيكاوزي حكمًا لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا

وبحسب صحيفة " الصباح" التونسية، فأنه تم الاستقرار على تعيين الزامبي جاني سيكاوزي لإدارة مباراة فريقي الزمالك والترجي.
ويلاقي الزمالك نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم 6 مارس المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويحتل الترجي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين.
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