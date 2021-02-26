فرسان مصر.. كريم الزغبي ومحمد طاهر زيادة يحققان ذهبية وفضية بطولة sun shine 4 stars بإسبانيا

واصل فرسان منتخب مصر، تحقيق الإنجازات في البطولات الدولية المشاركين بها خلال الفترة الحالية وحقق كريم الزغبي ومحمد طاهر زيادة المركزين الأول والثاني في بطولة sun shine 4 stars بإسبانيا
وحقق كريم الزغبي المركز الأول والميدالية الذهبية وحقق محمد طاهر زيادة المركز الثاني والميدالية الفضية بعد منافسة شرسة مع فرسان اوروبا المميزين والمصنفين دوليا حيث تعتبر بطولة sun shine 4 stars بإسبانيا من أهم بطولات الفروسية في العالم وتقام على سبع جولات يتم خلالها تحديد بطل لكل جولة.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب بمستوى فرسان مصر والنتائج التي تتحقق خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن النتائج الحالية نتيجة خطة تم وضعها منذ سنوات من أجل تحسن وتطوير نتائج الفروسية المصرية، وتجهيز فرسان مصر لخوض البطولات الدولية والمنافسة عليها، والفترة الحالية نجني ثمار ما تم خلال الفترة الماضية، وهناك مزيد من الانجازات التي نتطلع لها مستقبلا.
وتأتي انتصارات منتخب الفروسية في البطولات الدولية ضمن الاستعدادات لخوض نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.
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