محمد صلاح الأعلى أجرًا في ليفربول.. تعرف على راتبه

وبحسب الصحيفة، فإن محمد صلاح هو أكثر لاعبي ليفربول تقاضيًا للأجور، حيث يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أي ما يعادل 4 ملايين و380 ألف جنيه مصري.
وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح يتقاضى راتبًا سنويًا يقدر بـ 10.4 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 227.76 مليون جنيه مصري.
ويأتي تياجو ألكانتارا ثانيًا في القائمة خلف صلاح براتب سنوي يقدر بـ 10 ملايين جنيه إسترليني، ثم فان دايك وفيرمينو ب 9.3 مليون جنيه إسترليني، فيما يتقاضى ساديو ماني راتب أسبوعي يقدر بـ 100 ألف جنيه إسترليني، وسنوي يقدر بـ 5.2 مليون جنيه إسترليني، أي ما يساوي نصف ما يتقاضاه محمد صلاح.
وانضم محمد صلاح لصفوف ليفربول صيف عام 2017، قادمًا من روما مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو.
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