شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عصر اليوم الجمعة، مهرجان الرياضة للجميع والذي ينظمه اتحاد الرياضة للجميع باتحاد الاتحادات النوعية. وتضمن المهرجان عددا من الألعاب الجماعية و الترفيهية بمشاركة 100 لاعب من نشء وشباب الواحات البحرية. حضر المهرجان الدكتور عماد البناني رئيس اتحاد الرياضة للجميع أشرف محمود رئيس إتحاد الثقافة الرياضية دكتورة ايمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية اللواء مؤنس أبو عوف رئيس اتحاد الملاحة الرياضة عمرو حداد مساعد الوزير ، وكيل الوزارة أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ، ايمان عبدالجابر وكيل الوزارة ، محمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية ، حسن خلف مدير عام الشئون المالية بالوزارة ، محمد الصفتي مدير عام التخطيط ورئيس وحدة متابعة مكتب الوزير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الشباب يشهد مهرجان الرياضة للجميع لأبناء الواحات البحرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.