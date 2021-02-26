نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة ksa sports HD وجدول مباريات اليوم والمعلقين في المقال التالي
عمر شويل - جدة القنوات الرياضية السعودية تتواجد بشكل مجاني مفتوح عبر العديد من الأقمار الصناعية المختلفة على نايل سات، وعلى عرب سات بدر بجميع أقمار سواء بدر 4، بدر 5، بدر 6، وبدر 7، ومتواجدة أيضا على القمر القطري سهيل سات 2، حيث تمتلك السعودية الرياضية العديد من القنوات بالجودتين العادية SD، والعالية الجودة HD التي يتواجد بها أربع قنوات مفتوحة هي ksa sports 1 HD، ksa sports 2 HD، ksa sports 2 HD، ksa sports 3 HD، ksa sports 4 HD كما تمتلك ثلاث قنوات بالجودة العادية المتواجدة على القمرين نايل سات “يوتلسات 7” وجميع أقمار عرب سات بدر، وتتواجد القنوات أيضا باسم saudi sport على النايل سات، وننشر أحدث تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة ksa sports HD على كافة الأقمار.
الرياضية السعودية تنقل العديد من البطولات الهامة في كرة القدم وغيرها من الرياضات المختلفة عبر قنواتها المختلفة، ومن أبرز تلك البطولات الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” المصنف ضمن أقوى الدوريات العربية في السنوات الأخيرة في ظل المنافسة الكبيرة دائما على تحقيق اللقب بين العديد من الفرق أمثال الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد، والشباب، كما يمثل استقدام الدوري السعودي العديد من اللاعبين المحترفين سابقا في فرق أوروبية كبرى فرصة لمحبي البطولة لمشاهدة هؤلاء اللاعبين، كما يساهموا في زيادة المنافسة على اللقب، كما يضم الدوري مؤخرا العديد من اللاعبين العرب المميزين خاصة من شمال أفريقيا ممن سبق لهم اللعب في أوروبا.
تردد قناة الرياضية السعودية ksa sport 1
التردد
الاستقطاب
الترميز
القمر الصناعي
12284
عمودي – V
27500
نايل سات
12149
H – أفقي
30000
بدر
10924
H – أفقي
16999
عرب سات
12015
عمودي – V
27500
سهيل سات
تردد ksa sports 1 HD السعودية الرياضية
القناة
التردد
الاستقطاب
الترميز
القمر الصناعي
ksa sports 1 HD / saudi sport 1
12284
عمودي – V
27500
نايل سات
السعودية الرياضية 1 HD
12149
H – أفقي
27500
سهيل سات – بدر – عرب سات
تردد ksa sport +1 المفتوحة
القناة
التردد
الاستقطاب
الترميز
القمر الصناعي
تردد ksa sports +1
12149
H – أفقي
27500
بدر – سهيل سات
تردد ksa sport 2 HD الرياضية السعودية 2
القناة
التردد
الاستقطاب
الترميز
القمر الصناعي
السعودية الرياضية 2 saudi sports
12149
H – أفقي
30000
عرب سات
ksa sports 2 HD
12284
عمودي – V
27500
نايل سات
ksa sport 2 HD
12149
H – أفقي
27500
سهيل سات – بدر – عرب سات
تردد قناة السعودية الرياضية 3
القناة
التردد
الاستقطاب
الترميز
القمر الصناعي
تردد ksa sports 3
12149
H – أفقي
27500
بدر – سهيل سات
تردد ksa sports 3 HD المفتوحة
التردد
الاستقطاب
الترميز
القمر الصناعي
12284
عمودي – V
27500
نايل سات
12149
H – أفقي
27500
نايل سات
12149
H – أفقي
27500
عرب سات بدر
12015
عمودي – V
27500
سهيل سات
تردد الرياضيه السعوديه ksa sports 4 HD
القناة
التردد
الاستقطاب
الترميز
القمر الصناعي
تردد ksa sports 4 HD
12284
عمودي – V
27500
نايل سات
تردد السعودية الرياضية 4
11230
H – أفقي
27500
سهيل سات – بدر – عرب سات
جدول مباريات اليوم عبر الرياضية السعودية
مباريات السبت 27-2-2021
الموعد توقيت مكة
القناة الناقلة
المعلق
الباطن – الوحدة
3:50
ksa sports 1 HD
عبد الله الغامدي
الاتفاق – التعاون
6:15
ksa sports 2 HD
راشد الدوسري
الفيصلي – الأهلي
8:30
ksa sports 1 HD
عيسى الحربين
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