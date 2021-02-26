نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر وأبها والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين ومعلق المباراة وتاريخ مواجهة الفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة النصر وأبها، يستضيف ملعب مرسول بارك مباراة النصر وأبها في الجولة أل 21 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأحد الموافق 2021/02/08 وتنقل المباراة عبر شاشة القنوات الرياضية السعودية، يدخل العالمي اللقاء منتشي بفوزه في الجولة الماضية على غريمه التقليدي نادي الهلال بهدف دون رد، ويرغب النصر في الفوز والتقدم إلي ترتيب أفضل من الذي يحتله قبل المباراة، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق النصر في مباراة أبها القادمة في الدوري.

التشكيل المتوقع لفريق النصر السعودي أمام أبها

حراسة المرمى ” براد جونز”.

خط الدفاع ” عبد الله العمري، أسامة الخلف، علي لاجامي، سامي النجعي”.

خط الوسط ” عبد المجيد الصليهم، بيتروس، خالد الغنام، بيتي مارتينيز، نور الدين مرابط”.

خط الهجوم ” عبد الرزاق حمد الله”.

أما فريق أبها السعودي فهو يعاني في الجدول ومهدد بالهبوط إلي دوري الدرجة الأولى، فالفريق قبل هذه المباراة يحتل المركز ألثالث عشر برصيد 24 نقطة، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق أبها في مباراة النصر القادمة في الدوري.

حراسة المرمى ” علي محمدي”.

خط الدفاع ” أمين عطوشي، خالد الخثلان، نادي الشراري، كرم برناوي”.

خط الوسط ” كريم العواضي، المهدي تاهرات، حسن القيد، سعد بقير، عمار النجار”.

خط الهجوم “فراس شواط”.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 20 12 5 3 10 24:42 18 41 2 الهلال 20 10 6 4 10 15:33 18 36 3 الأهلي 20 10 5 5 10 30:32 2 35 4 الاتحاد 20 8 8 4 10 21:26 5 32 5 الإتفاق 20 9 3 8 10 32:34 2 30 6 القادسية 20 7 8 5 10 29:31 2 29 7 التعاون 20 7 7 6 10 17:21 4 28 8 النصر 20 8 4 8 10 26:28 2 28 9 الوحدة 20 8 3 9 10 33:30 -3 27 10 الفيصلي 20 6 8 6 10 26:27 1 26 11 الفتح 20 7 4 9 10 36:31 -5 25 12 الباطن 20 6 6 8 10 32:29 -3 24 13 أبها 20 7 3 10 10 35:26 -9 24 14 الرائد 20 6 4 10 10 32:28 -4 22 15 ضمك 20 4 5 11 10 36:24 -12 17 16 العين 20 4 3 13 10 40:22 -18 15

موعد مباراة النصر وأبها والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم الأحد 2021/02/28، في تمام الساعة 19.30 بتوقيت مدينة القاهرة، 20.30 بتوقيت مكة المكرمة، 21.30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنقل المباراة على قناة KSA SPORTS HD 2.

معلق مباراة النصر وأبها في الدوري

أسندت أداره قنوات السعودية الرياضية مهمة التعليق على المباراة إلي المعلق السعودي المتميز سمير المعرفي.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل المباراة

الفريق الترتيب في الجدول النصر السعودي يحتل المركز أل 8 برصيد 28 نقطة من لعب 20 مباراة حقق الفوز في 8 وتعادل في 4 وخسر في 8 مباريات، سجل لاعبوه 28 هدف وسكنت شباكه 26 هدف. أبها السعودي يحتل المركز أل 13 برصيد 24 نقطة من لعب 20 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 10 مباريات، سجل لاعبوه 26 هدف وسكنت شباكه 35 هدف. تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري ألتقر الفريقين في 3 مباريات قبل هذا اللقاء في مسابقة الدوري، كان الفوز من نصيب النصر في مباراتين، بينما فاز أبها في مباراة واحدة كانت في الدور الأول هذا الموسم سجل النصر 7 أهداف في شباك أبها، بينما سجل أبها هدفيين.