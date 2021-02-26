نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري 2021/02/28 والقناة الناقلة ومعلق المباراة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير الزعيم موعد مباراة الهلال والفتح القادمة، على ملعب نادي الفتح ” أستاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ” ضمن مباريات الجولة أل 21 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، تنقل المباراة على شاشة قناة السعودية الرياضية الناقل الوحيد لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، يسعى الهلال لتجاوز الهزيمة بهدف دون رد أمام النصر في الجولة الماضية، وابتعاده عن المقدمة وكان الهلال قد فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق الهلال أمام الفتح في الدوري.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال أمام الفتح

حراسة المرمى ” محمد المعيوف”.

خط الدفاع “ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سو، محمد البريك”.

خط الوسط ” جوستافو كوييار، محمد كنو، سالم الدوسري، سيباستيان جوفينكو، أندرية كارييو”.

خط الهجوم ” جوميز “.

التشكيل المتوقع لفريق الفتح السعودي أمام الهلال

حراسة المرمى ” ماكسيم كوفال”.

خط الدفاع ” عمار الدحيم، نواف بوشل، محمد ناجي، توفيق بوحميد”.

خط الوسط ” محمد الفهيد، سفيان بن دبكة، مراد باتنا، كويفا”.

خط الهجوم ” هلال سوداني، ميشيل تي فري”.

ترتيب جدول الدوري قبل مباراة اليوم

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 20 12 5 3 10 24:42 18 41 2 الهلال 20 10 6 4 10 15:33 18 36 3 الأهلي 20 10 5 5 10 30:32 2 35 4 الاتحاد 20 8 8 4 10 21:26 5 32 5 الإتفاق 20 9 3 8 10 32:34 2 30 6 القادسية 20 7 8 5 10 29:31 2 29 7 التعاون 20 7 7 6 10 17:21 4 28 8 النصر 20 8 4 8 10 26:28 2 28 9 الوحدة 20 8 3 9 10 33:30 -3 27 10 الفيصلي 20 6 8 6 10 26:27 1 26 11 الفتح 20 7 4 9 10 36:31 -5 25 12 الباطن 20 6 6 8 10 32:29 -3 24 13 أبها 20 7 3 10 10 35:26 -9 24 14 الرائد 20 6 4 10 10 32:28 -4 22 15 ضمك 20 4 5 11 10 36:24 -12 17 16 العين 20 4 3 13 10 40:22 -18 15

موعد مباراة الهلال والفتح والقناة الناقلة ومعلق المباراة

تلعب مباراة أبها والهلال يوم الأحد الموافق 2021/02/28، في تمام الساعة 17.20 بتوقيت مدينة القاهرة، 18.20 بتوقيت مكة المكرمة، 19.20 بتوقيت أبوظبي، وتنقل المباراة على شاشة قناة KSA SPORTS HD 1 ويعلق عليها المعلق السعودي الشهير عبد الله الحربي.

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري قبل هذا اللقاء

تقابل الفريقين في 23 مباراة قبل هذا اللقاء، كان نصيب الأسد في الفوز لصالح الهلال ب 18 فوز، بينما فاز فريق أبها في مباراتين فقط، وحسم التعادل نتيجة ثلاث مباريات، سجل الهلال 57 هدف في شباك نادي أبها، بينما سجل أبها 21 هدف في شباك الزعيم الهلالي.