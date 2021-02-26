نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الأسباني اليوم السبت الموافق 27 فبراير 2021، وتشهد مباريات عديدة أهمها التي يستضيف فيها فريق خيتافي على ملعبه كولسيوم ألفونسو بيريز مع فريق فالنسيا، بالإضافة إلى موعد مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم المقامة على ملعب رامون سانشيز بيتخوان معقل الفريق الأندلسي في السادسة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يلتقي الفريق الكتالوني مع الفريق الأندلسي للمرة الثالثة هذا الموسم، وذلك بعد أن التقيا للمرة الأولى في مباراة الذهاب بالليغا في الجولة الخامسة على ملعب الكامب نو في مباراة قوية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجله دي يونج لسيفيليا، بينما سجل هدف البلوغرانا البرازيلي كوتينهو الغائب عن صفوف الفريق بداعي الإصابة منذ يناير الماضي.

برشلونة يخرج لملاقاة إشبيلية في مباراة صعبة يأمل فيها الفريق الكتالوني تحقيق فوز يأخذ به الثأر من خسارته الأخيرة ضد الفريق الأندلسي في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب الدور نصف النهائي في كأس ملك أسبانيا، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد عن طريق كوندي، وراكيتيش لاعب البارسا السابق، وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب في نفس البطولة بعد ثلاث أيام، ويدخل الفريق الكتالوني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من العودة للانتصارات بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بهدف مقابل أربعة في مباراة الذهاب بدور الستة عشر بدوري الأبطال على ملعبه الكامب نو، قبل تعادله أمام قادش بهدف لكل فريق في الجولة الماضية.

الفريق الكتالوني تمكن من تحقيق فوز هام منذ أيام قليلة أمام فريق إلتشي في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري الأسباني بثلاثية دون رد تكفل بتسجيلها كلا من ليونيل ميسي “هدفين”، وجوردي ألبا ليقتنص البلوغرانا ثلاث نقاط هامة رفعت رصيده إلى 50 نقطة ليقلص الفارق مع الميرنجي وصيف البطولة إلى نقطتين، ومع أتلتيكو مدريد متصدر الترتيب إلى خمس نقاط مع وجود مباراة مؤجلة للروخيبلانكوس، بينما فريق إشبيلية يتواجد في المركز الرابع حاليا بفارق نقطتين عن الفريق الكتالوني مع وجود مباراة مؤجلة أيضا للفريق الأندلسي.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم

4:15 توقيت الجزائر، وتونس.

5:15 توقيت مصر، وفلسطين، ولبنان.

6:15 توقيت مكة المكرمة، والكويت، وتركيا.

7:15 توقيت عمان، والامارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد اشبيليه

بي أن سبورت HD1.

بي أن سبورت HD3.

تعليق: عصام الشوالي.