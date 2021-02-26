معروف يوسف يتراجع عن شكواه ضد الزمالك.. اعرف كم دفع له النادي

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، تطورات أزمة النيجيري معروف يوسف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق للزمالك، والحالي للبنك الأهلي.
وأوضح عمر، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة "النهار"، أن معروف يوسف رحب بحل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة بشكل ودي مع الزمالك والتي تصل إلى 10 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة الزمالك على تقاضيه 3 ملايين و850 ألف جنيه، وتنازل عن باقي مستحقاته؛ حبا للزمالك.
وشدد على أن الزمالك اتفق مع اللاعب على حصوله على المبلغ منتصف الأسبوع المقبل، وقرر اللاعب صرف النظر عن تقديم شكوى ضد النادي.
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