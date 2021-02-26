بعد أزمة ملابس الزمالك.. خالد رفعت: لم يتم إخطاري بإحالتي للتحقيق

نفى خالد رفعت، مدير إدارة التسويق بنادي الزمالك الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن إحالته للتحقيق في النادي بسبب ملابس الفريق الأخيرة التي تم استقدامها من الشركة التي تعاقد النادي معها في الفترة الماضية كي يرتديها الفريق في رحلته إلى السنغال لخوض مباراة تونجيث في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وشدد رفعت على أن الزي الذي ارتداه الفريق من شركة محترمة في ألمانيا وتم التوريد للنادي من قبل مخازن الشركة في مصر، مضيفا أن لوجو شركة الملابس جديد ولا يعلم الكثير بأمر تغيير اللوجو.
وأضاف خالد رفعت أنه لم يتم إخطاره بإحالته للتحقيق كما تردد في الآونة الأخيرة عن طريق أحد المسؤولين بالنادي.
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