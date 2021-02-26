محمد مجدي قفشة يهنئ مروان محسن بعيد ميلاده

حرص محمد مجدي قفشة لاعب النادي الاهلي، علي تهنئة صديقه مروان محسن نجم الفريق الأول بالنادي بعيد ميلاده. ونشر مجدي قفشة عبر استوري بحسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة له مع مروان محسن وعلق قائلًا" عيد ميلاد سعيد اخي". كشف الإعلامي محمد فاروق، عن 3 عروض على مائدة مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أندية داخل الدوري الممتاز؛ تمهيدًا للرحيل عن الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري.

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