أخبار الزمالك.. أزمة الملابس صداع في رأس الإدارة.. فشل انتقال فرجاني ساسي للدوري التركي.. جالطة سراي يصدم الأبيض

نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

نفى خالد رفعت، مدير إدارة التسويق بنادي الزمالك الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن إحالته للتحقيق في النادي بسبب ملابس الفريق الأخيرة التي تم استقدامها من الشركة التي تعاقد النادي معها في الفترة الماضية كي يرتديها الفريق في رحلته إلى السنغال لخوض مباراة تونجيث في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن استقرار مجلس إدارة نادي الزمالك ممثلا في اللجنتين القضائية والتنفيذية على إحالة خالد رفعت مدير التسويق بالنادي للتحقيق.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، صعوبة انتقال التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، للدوري التركي.

وجه نادي جالاتا سراي، رسالة حاسمة لإدارة نادي الزمالك بشأن مستقبل المهاجم مصطفى محمد، المعار للفريق التركي، لمدة موسم ونصف الموسم.

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن حكم مباراة فريقي الزمالك والترجي التونسي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.